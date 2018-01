Thiago Alves está na final em São Paulo O tenista brasileiro Thiago Alves conseguiu se superar e derrotou, neste sábado, o argentino Sergio Roitman por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/2 e 7/5, em duas horas e dez minutos de duração -, na primeira partida de semifinal do Aberto de São Paulo, que está sendo realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. ?O Sergio começou num ritmo mais forte, mas consegui me equilibrar e virar o jogo?, disse Alves. Com 23 anos e natural de São José do Rio Preto, o brasileiro luta para se aproximar da faixa dos 100 melhores tenistas do mundo. Atualmente na 152ª colocação do ranking da ATP, Thiago Alves fará a final do challenger, que distribui 100 mil dólares em prêmios, contra o vencedor do confronto entre o brasileiro Flávio Saretta e o norte-americano Eric Nunez.