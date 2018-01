Thiago Alves estréia com vitória em Indianápolis O tenista brasileiro Thiago Alves estreou com boa vitória no Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos, que tem premiação de US$ 575 mil. Ele enfrentou nesta terça-feira o norte-americano Bobby Reynolds e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Número 3 do Brasil, atrás de Marcos Daniel e Flávio Saretta, Thiago Alves ocupa atualmente a 132 posição no ranking mundial. Seu próximo adversário em Indianápolis já está definido: será o francês Nicolas Mahut. Também nesta terça-feira, pela segunda rodada em Indianápolis, destaque para as vitórias de dois cabeças-de-chave. O chileno Fernando Gonzalez derrotou o norte-americano Sam Querrey por 6/3 e 6/4 e o norte-americano Paul Goldstein ganhou do romeno Razvan Sabau por 6/2 e 6/1. Boa escolha Ao optar por torneios menores, ao invés de jogar em ATP Tour como o de Indianápolis, o brasileiro Marcos Daniel está conseguindo bons resultados. Nesta terça-feira, o número 1 do País conseguiu uma vitória tranqüila em sua estréia no Challenger de Istambul, na Turquia - com premiação de US$ 125 mil. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Marcos Daniel venceu o alemão Dominik Meffert por 6/3 e 6/1. Seu próximo adversário é o sérvio Viktor Troicki.