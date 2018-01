Thiago Alves vira top 100 e agora é o melhor do Brasil Com os pontos obtidos nesta semana com as quartas-de-final do Amazônia Open - torneio da série challenger realizado em Belém -, o paulista Thiago Alves conseguiu subir seis posições no ranking mundial de Entradas da ATP e assumiu a 96ª posição, com 417 pontos. Além de estar entre os top 100 pela primeira vez na carreira, Thiago é agora o tenista número 1 do Brasil - ultrapassou o gaúcho Marcos Daniel, que caiu do 94.º para o 102.º lugar. Assim, ele é o 22.º brasileiro a atingir um posto entre os 100 primeiros desde a criação do ranking, em 1973. Nas primeiras colocações da lista, divulgada nesta segunda-feira, não houve muitas modificações. A mais significativa foi a escalada do cipriota Marcos Baghdatis com a conquista do título do ATP de Pequim, na China. O vice-campeão do Aberto da Austrália subiu do nono para o oitavo lugar, agora com 2.111 pontos. O norte-americano James Blake, que não jogou nesta semana, foi o prejudicado com a ascensão de Baghdatis e caiu para a nona colocação. A liderança dos dois rankings da ATP - Entradas e Corrida dos Campeões - segue com o suíço Roger Federer, que confirmou presença no ATP de Tóquio, no Japão. O espanhol Rafael Nadal é o segundo colocado em ambas as listas. Nesta semana não haverá a realização de nenhum torneio por causa da Copa Davis - o Brasil enfrentará a Suécia, em Belo Horizonte, pela repescagem para o Grupo Mundial.