Thiago André fica em 7º na final dos 800m no Mundial de Atletismo

Depois de surpreender na semifinal dos 800 metros, o corredor brasileiro Thiago André terminou em sétimo, e penúltimo lugar, na final da prova disputada nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Londres. Foi a estreia do atleta de 22 anos em um Mundial.

Primeiro brasileiro numa final dos 800m desde 2003, Thiago André completou a prova com o tempo de 1min46s30, acima do tempo que registrou na semifinal, no domingo: 1min45s83. O corredor tem como melhor marca da carreira o tempo de 1min44s81, obtido em junho deste ano.

Na final desta terça, Thiago André começou bem e até ocupou a segunda posição na primeira metade da prova. No entanto, caiu de ritmo a partir dos 400m e perdeu terreno para os rivais.

Se tivesse repetido a melhor marca pessoal, o brasileiro poderia ter levado a prata. Isso porque a medalha de ouro ficou com o francês Pierre-Ambroise Bosse, com 1min44s67. E a segunda colocação foi obtida pelo polonês Adam Kszczot, com 1min44s95. O queniano Kipyegon Bett completou o pódio, com 1min45s21.

Outros três brasileiros competiram nesta terça no Mundial de Londres. Vitória Rosa e Rosângela Santos estiveram nas eliminatórias dos 200 metros e avançaram à semifinal. Vitória obteve o 17º tempo, com 23s26, enquanto Rosângela foi a 20ª colocada, com 23s34. A melhor das eliminatórias foi a holandesa Dafne Schippers, com 22s63. Elas voltam a competir na quinta-feira, dia da semifinal.

No arremesso de peso, Geisa Arcanjo conseguiu avançar à final de um Mundial pela primeira vez na carreira. A brasileira obteve o 12º lugar da prova ao arremessar 17,79 metros. A melhor da eliminatória foi a chinesa Lijiao Gong, com 18,97 metros.

Três atletas vão representar o Brasil nesta quarta em Londres: Wagner Domingos (o Montanha), Allan Wolski e Eliane Martins. Os dois primeiros vão competir na qualificação do lançamento do martelo a partir das 15h10. No mesmo horário, Eliane vai disputar a fase qualificatório do salto em distância.