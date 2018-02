Thiago Braz comemora melhor salto da temporada e divide ouro com rival francês

O campeão olímpico no salto com vara Thiago Braz utilizou as redes sociais para comemorar seu melhor resultado na temporada. No sábado, ele saltou 5,90m no Meeting Indoor Perche Elite Tour, disputado em Rouen, na França. O resultado o colocou na primeira colocação, ao lado do arquirrival, o francês Renaud Lavillenie.

+ Leia mais notícias do atletismo

+ Garoto de 17 anos dá 1º ouro aos EUA em Pyeongchang e faz história no snowboard

Os dois repetiram a disputa salto a salto, como nos Jogos do Rio-2016. Mas, diferentemente da Olimpíada no Brasil, Lavillenie conseguiu igualar a marca do brasileiro. Com isso, os dois assumiram a liderança do ranking mundial indoor da IAAF. A melhor marca anterior era do alemão Raphael Holzdeppe, com 5,88m.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou muito feliz por voltar a saltar alto", postou no Facebook. "Fiz minha melhor performance do ano. Foi muito importante pra mim", prosseguiu o medalhista de ouro nos Jogos do Rio.

Braz passou 5,70 m na segunda tentativa e abriu mão dos 5,78m. Em seguida, ele passou de primeira os 5,84 m e os 5,90 m. Não saltou os 5,95 m e errou as três tentativas em 6m. Renaud passou 5,78m, 5,90m e depois falhou em 6m.

Vale lembrar que a competição realizada no sábado é praticamente uma festa dedicada a Lavillenie, grande ídolo francês, campeão olímpico em Londres-2012 e organizador do evento. O grego Konstantinos Filippidis ficou com a medalha de bronze, com 5,70m. No feminino, a grega Katerina Stefanidi, campeão mundial, foi a vencedora com 4,82m.

Thiago Braz e Lavillenie agora continuam a preparação de olho no Campeonato Mundial Indoor de Birmingham, que será disputado de 1º a 4 de março, na Inglaterra. O brasileiro volta a competir na quinta-feira, no Meeting Copernicus Cup, na Polônia.