Thiago Braz é a esperança do Brasil no Mundial Indoor de Atletismo

Principal competição de atletismo da temporada, o Mundial Indoor começa nesta quinta-feira em Birmingham, na Inglaterra, com a presença de sete brasileiros e a expectativa de bom desempenho de pelo menos dois atletas: Thiago Braz, número dois no ranking mundial indoor no salto com vara, com 5,90 m; e Almir Junior, líder do ranking no salto triplo, com 17,37 m. “A gente espera boa performance desses atletas, em especial dos mais renomados, como o Thiago”, disse o presidente da CBAt, Toninho Fernandes.

+ INFOGRÁFICO - Saiba mais sobre o atletismo

O mandatário da Confederação Brasileira de Atletismo explica que os atletas estão treinando bem e que a delegação tem chances de fazer um bom papel no Mundial Indoor. “O Thiago Braz está em condições muito boas, então a gente espera uma performance condizente com o potencial dele, ou seja, uma boa performance é ele disputar a medalha”, continuou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os outros representantes brasileiros na competição são Darlan Romani (arremesso de peso), Gabriel Oliveira Constantino (60 m com barreiras), Nubia Aparecida Soares (salto triplo), Rosângela Cristina Oliveira Santos e Vitória Cristina da Silva Rosa (ambas nos 60 m).

Nesta quinta-feira será realizada a abertura do torneio, às 15h, e as primeiras provas serão as de salto em altura, masculino e feminino, e os 3.000 m feminino, sem a presença de atletas brasileiros.