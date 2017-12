Thiago Braz foge do frio da Itália e treina em Doha para 2018

Campeão olímpico na prova do salto com vara nos Jogos do Rio-2016, o brasileiro Thiago Braz está dando seu jeito para poder se preparar melhor para a temporada de 2018 no atletismo. Devido ao período de frio e chuva intensa que atinge Fórmia, na Itália, todo final de ano procura um lugar adequado para dar continuidade aos treinos sem afetar as técnicas para os saltos. E desta vez ele está em Doha, no Catar, desde o último dia 26.

+ Pesquisa Estadão 2017: escolha os melhores do ano

Apesar de ter ótimas condições de treinamento em Fórmia, Thiago Braz explica que no Centro de Treinamento coberto do local não estava conseguindo encaixar a corrida inteira, dificultando assim a finalização dos saltos. "Todo ano é assim. A gente tem que sair de Fórmia para ir para um lugar onde a minha corrida encaixe", explicou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2010, no mesmo estádio onde Thiago Braz está treinado em Doha aconteceu o Mundial de Atletismo em pista coberta. Essa foi a primeira vez que o Oriente Médio sediou um campeonato desta magnitude de atletismo.

Thiago Braz, que permanece em Doha até o próximo dia 22, já possui algumas competições confirmadas para 2018. Em janeiro, no dia 26, estará em Berlim, na Alemanha, e em fevereiro nos dias 3, 10 e 15 competirá em Karlsruhe (Alemanha), Rouen (França) e Torun (Polônia), respectivamente. No início de março, no dia 4, ele participará do Mundial Indoor, em Birmingham, na Inglaterra.

"Estou muito feliz pela sequência de treino que estamos fazendo. Estamos conseguindo um equilíbrio legal. Os equipamentos aqui são excepcionais, a pista é muito gostosa de correr, deixa a corrida bem veloz", concluiu Thiago Braz.