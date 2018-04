Thiago disputa 2 finais em BH

Contando com o apoio da animada torcida mineira, Thiago Pereira sobrou na disputa das eliminatórias dos 100 metros medley na Super Final da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), ontem à tarde, em Belo Horizonte. Depois das seis medalhas de ouro e do recorde mundial (nos 200 m medley) obtidos nas duas etapas européias da competição (Estocolmo e Berlim), Thiago voltou para "casa" - é atleta do Minas Tênis Clube, local da competição - e venceu bem sua série, marcando 55s09. Ele também estará na final dos 400 m medley, para a qual se classificou sem passar pelas eliminatórias. As finais, hoje, começam às 9h30, com transmissão ao vivo do SporTV. "Achei que ele nadou e chegou fácil. Fez uma boa prova", analisou Fernando Vanzella, técnico do nadador. "Provavelmente, vai brigar por uma medalha com os dois sul-africanos", acrescentou, referindo-se a Gehrard Zandberg (55s19) e Roland Schoeman (55s91), respectivamente, segundo e terceiro colocados das eliminatórias. Thiago disse não ter sentido diferença de ritmo entre as provas européias e a etapa brasileira - mesmo depois de ter dor de e garganta e de enfrentar a viagem da Alemanha para o Brasil e uma série de compromissos. Mas causou estranheza o fato de os gritos de Rose, mãe do atleta, não ecoarem nas proximidades da piscina. "É que ela está aprendendo. Agora, só fica nervosa na final", brincou. Depois de conquistar o recorde mundial nos 200 metros medley, ficou no ar a possibilidade de que o atleta repetisse o feito nos 400 metros medley - em Berlim, ficou a 26 centésimos de segundo da marca do americano Michael Phelps. Expectativa que o técnico Vanzella não quer criar - a prova será a primeira dele, hoje. "Vamos ver como ele reage, como ele dorme. Não quero pensar nisso agora." Até porque, à tarde, Thiago tem mais desafios: as classificatórias dos 200 m medley e livre - esta última, pela primeira vez na temporada em piscina curta. OUTROS BRASILEIROS Além de Thiago Pereira, outros cinco atletas brasileiros conquistaram os melhores tempos em suas provas nas eliminatórias realizadas ontem: Guilherme Guido, nos 100 metros costas (53s38); Joanna Maranhão, nos 200 m medley (2min19s63); Lucas Salatta, nos 400 metros livre (3min53s90); Thiago Parravicini, nos 200 metros peito (2min15s34); e Kaio Márcio, nos 200 metros borboleta (1min56s66). Atual recordista mundial dos 50 metros borboleta (22s60), Kaio obteve o quarto melhor tempo na eliminatória, (24s21), liderada pelo sul-africano Lyndon Ferns (23s41).