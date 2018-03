Thiago é o segundo do ano nos 200 medley O tempo da jovem revelação da natação brasileira, Thiago Monteiro, nos 200 metros medley, de 2min00s19, obtido no Campeonato Sul-Americano Absoluto de Natação, é o segundo melhor do ano, segundo informou, nesta quarta-feira, o estatístico da Federação Internacional de Natação (FINA), Nick Thierry. Apesar disso, Thiago ainda está bem distante do líder do ano, o norte-americano Michael Phelps, que já nadou os 200 m, medley, em 1min56. O nadador é o recordista mundial da distância com 1min55s94. O Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio, de 4 a 9 de maio, será a última chance para os nadadores brasileiros assegurarem os índices olímpicos nos Jogos de Atenas. Thiago Pereira, que já tem índice, possui agora o 12º tempo nos 200 medley de todos os tempos, mas tanto Kevin Clements (EUA), quanto Ian Thorpe (AUS) já nadaram a prova em tempo inferior aos 2 minutos no ano passado. Clements fez 1min59s56 e Thorpe 1min59s66. Nesta quarta-feira, a australiana Lisbeth Lenton quebrou o recorde mundial dos 100 metros, livre, na semifinal da seletiva olímpica australiana, com o tempo de 53s66 (abaixou a marca da holandesa Inge de Bruijn, que era de 53s77). Ian Thorpe, já classificado para os 200 m, livre, obteve vaga olímpica em mais uma prova, os 100 m, livre, ao vencer com 48s83. Thorpe só não vai defender o título de campeão olímpico, ganho nos Jogos de Sydney, em 2000, nos 400 m, em que foi desqualificado por uma largada falsa.