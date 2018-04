Thiago está na final dos 200m medley O brasileiro Thiago Pereira conseguiu o 4º melhor tempo nas semifinais dos 200 metros medley, do torneio olímpico de natação, nesta quarta-feira, e classificou-se para a final que acontece na quinta. Seu tempo de 2m00s07 foi o segundo melhor na sua série, melhorando a marca de 2m00s27 obtida na eliminatória de manhã. O melhor índice foi do norte-americano Michael Phelps, com 1m58s52, novo recorde olímpico. Thiago é o segundo brasileiro a disputar uma final olímpica individual em Atenas (a primeira foi a nadadora Joana Maranhão nos 400 metros medley). O revezamento feminino dos 4x200m livre também passou para final.