Thiago investe nos 200 livre em BH

Thiago Pereira resolveu incluir os 200 metros livre na programação da Super Final da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), que começa hoje, nas piscinas do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. A meta é ganhar resistência no estilo livre, que fecha as provas de medley, sua especialidade, para brigar pelo pódio na Olimpíada de Pequim. Hoje, ele cai na água para as eliminatórias dos 100 m medley, às 17 horas. Nas etapas de Estocolmo e Berlim, na semana passada, que marcaram o retorno do nadador às competições internacionais depois do Pan do Rio, em julho, Thiago mostrou que está sabendo dosar melhor sua prova. ''''Antes, eu passava mais forte e cansava no final. Na Europa, já deu para ver que meu final de prova está bem melhor.'''' Thiago explica, ainda, que nadar os 200 m livre em Belo Horizonte faz parte da estratégia de marcar mais pontos no ranking do circuito e tentar faturar o prêmio de US$ 100 mil. O líder da competição é o norte-americano Randall Bal, com 18 medalhas de ouro e 136 pontos na tabela de classificação. O californiano, especialista no estilo costas, participou de todas as seis etapas do torneio, enquanto Thiago competiu em apenas duas, com seis ouros e o recorde mundial nos 200 m medley. Bal derrotou Thiago no duelo dos 100 m costas no Pan do Rio. E, em Minas Gerais, disputa com o brasileiro a condição de principal estrela do torneio. Thiago acredita que ainda pode chegar ao topo da classificação neste fim de semana. ''''Se eu for eleito como melhor índice técnico da competição, ganho 50 pontos extras e chego a 106. E ainda tem os pontos que vou receber nas provas que vou nadar'''', explica o nadador, quarto colocado, com 56 pontos. Os prêmios para os segundo e terceiro colocados são de US$ 50 e US$ 30 mil, respectivamente. Na briga estão, ainda, o sueco Stefan Nystrand (101) e o russo Nikolay Skvortsov (65). Para chegar ao índice técnico, Thiago precisa de apenas uma marca boa. Que ele espera seja o recorde mundial nos 400 m medley. Em Berlim, o brasileiro ficou a apenas 26 centésimos da marca do húngaro Laszlo Cseh, de 4min00s37. ''''Vamos ver na hora da prova como eu vou me sentir. Mas um recorde mundial me ajudaria a levar o troféu de melhor índice técnico'''', completa o nadador, que não sofre mais com um leve resfriado - ''''na verdade, minha garganta estava só arranhando'''' - , e já está com o dedinho do pé recuperado. A fratura aconteceu há um mês, quando chutou, sem querer, ''''o pé de um cara''''. Os 400 m medley já fazem parte dos planos do nadador, de 21 anos, para os Jogos de Pequim. Ele sabe que, além dos 200 m medley, tem chance de pódio nos 400. Para conquistar o tão sonhado pódio na China, já aumentou o volume de treinamento. Agora, no período em que ele chama de ''''base'''', conta que treina 14 mil metros, duas vezes por dia. ''''Isso me ajuda a ganhar resistência'''', diz, ao lembrar que a nova carga serve para as duas provas. ''''Uma prova sempre acaba ajudando a outra'''', acrescenta. Sobre a diferença entre competir em piscina longa (de 50 m) e curta (25 m), Thiago diz que o mais importante agora é baixar seus tempos. Depois de nadar por todo o primeiro semestre em piscina olímpica (50 m), ele explica que fica mais fácil nadar na curta, por causa das viradas. ''''E as viradas acabam me ajudando depois, na hora de nadar na longa, porque uma virada errada pode comprometer uma prova toda. Vou aproveitando as etapas da Copa do Mundo para aprimorar minhas viradas.'''' A maior parte do seu treinamento é feita em piscina olímpica. A poucos meses de disputar sua segunda Olimpíada - foi quinto colocado nos 200 m medley nos Jogos de Atenas/2004 - , Thiago revela que não tem outro pensamento a não ser conquistar medalhas. ''''O pódio vem em primeiro lugar. O bom tempo ajuda, claro. Mas se eu fizer um tempo ruim e ganhar uma medalha, ficarei feliz'''', diz. Ele não terá tempo para descansar. Depois do Pan, ganhou três semanas de sossego. ''''Terei quatro dias no Natal, porque o vou emendar o fim de semana com a terça do Natal.''''