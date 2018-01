Thiago leva outro ouro em Nova York O brasileiro Thiago Pereira ganhou na noite deste Sábado mais uma medalha de ouro, a segunda, na etapa de Nova York da Copa do Mundo de Piscina Curta. Venceu os 200 m medley com 1min58s08. A prata ficou com o húngaro Tamas Kerekjarto (1min59s06) e o bronze com outro brasileiro, Diego Yabe (2min00s18). Na sexta Thiago foi o ouro nos 400 m medley. Já Fabíola Molina foi bronze nos 100 m costas (1min01s97). A eslovaca Martina Moravcova venceu a prova.