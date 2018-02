Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva são eliminados na estreia em Buenos Aires

Os dois melhores tenistas do Brasil no ranking da ATP estão eliminados do Torneio de Buenos Aires; e logo na estreia. Nesta terça-feira, Thiago Monteiro, número 96 do mundo, e Rogério Dutra Silva, atual 105.º colocado, lutaram bastante em quadra, mas não tiveram forças contra seus adversários na primeira rodada do ATP 250 disputado em quadras de saibro na capital da Argentina.

+ Thomaz Bellucci recebe segundo convite para disputa do Brasil Open, em São Paulo

Vindo de uma semifinal em Quito, na semana passada, quando perdeu para o espanhol Albert Ramos-Vinolas, Thiago Monteiro não manteve o embalo em Buenos Aires. O tenista cearense foi derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco, cabeça 8, por 2 sets a 0, com as parciais de 6/2 e 7/5, que agora enfrenta o argentino Guido Pella nas oitavas de final.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado negativo na Argentina poderá trazer problemas para Thiago Monteiro no ranking. Não defendeu os 45 pontos obtidos pelas quartas de final em 2017 e pode perder o recém-conquistado posto de número 1 do Brasil se Thomaz Bellucci fizer uma boa campanha nesta semana - o paulista está nas oitavas de final.

Depois de passar por duas rodadas do qualifying no final de semana - inclusive ganhando do compatriota Guilherme Clézar -, Rogério Dutra Silva foi eliminado ao perder de virada para o argentino Leonardo Mayer, 50.º colocado do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4, em 2 horas e 21 minutos de partida, que agora encara o italiano Fabio Fognini, cabeça de chave número 4.

Nesta temporada, Rogerinho ainda não venceu jogos em chaves principais de torneios. O seu próximo compromisso será o Rio Open. Convidado pelos organizadores do ATP 500 disputado no saibro do Jockey Clube Brasileiro, está no qualifying, mas pode até herdar uma vaga direta na chave principal com mais uma desistência ou se nenhum jogador entrar no torneio de última hora por "Special Exempt". Na mesma situação está Thiago Monteiro.

Em outro jogo desta terça-feira, o esloveno Aljaz Bedene não teve muito trabalho para derrotar o checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Seu rival nas oitavas de final será Albert Ramos-Vinolas, cabeça 3 em Buenos Aires.