Thiago Pereira bate o recorde mundial dos 200 m medley

O brasileiro Thiago Pereira fez bonito neste domingo, na Copa do Mundo de natação em piscina curta. Depois de vencer e bater o recorde sul-americano nos 100 m e nos 400 m medley na véspera, o nadador cravou o novo recorde mundial do 200 metros medley e conquistou a sua terceira medalha de ouro na etapa de Berlim, que acontece neste final de semana. Ele marcou o tempo de 1min53s14 e superou a marca anterior, do norte-americano Ryan Lochte, de 1min53s31, obtida em 7 de abril de 2006, em Xangai, na China. O segundo lugar na prova deste domingo foi do neozelandês Dean Kent e o lituano Vynautas Janusaitis ficou em terceiro.