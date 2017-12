Thiago Pereira bate recorde dos 200 m medley em Barcelona

O nadador brasileiro Thiago Pereira conquistou a medalha de ouro nos 200 metros medley do Troféu Internacional Cidade de Barcelona, além de bater o recorde da prova. Thiago, candidato a ser um dos destaques do Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio, venceu a prova com a marca de 1min59s47, superando o recorde anterior da competição, de 1min59s87 e que pertencia ao húngaro Lazlo Cseh. Além disso, Thiago ainda ficou em sexto lugar nos 200 m costas, com uma marca de 2min03s95. Já Kaio Márcio ficou em quarto lugar nos 200 m borboleta, com 1min58s30. A prova foi vencida pelo russo Nikolay Skvortsov, que marcou 1min57s50. Por sua vez, Nicholas dos Santos fez 24s53 na final dos 50 m borboleta e terminou em sétimo lugar. Armando Negreiros foi o oitavo e último da final dos 400 m, com 3min58s59. A prova de 400 m livre foi vencida pelo australiano campeão olímpico da prova, Grant Hackett, com o tempo de 3min47s89. Nos 50 m livre, Nicholas Santos e Flávia Delaroli terminaram em oitavo lugar. Nicholas fez 22s98 e Flávia, 25s58. Lucas Salatta ficou em 12.º nos 200 m costas, com 2m05s65 na final B. A etapa de Barcelona termina nesta quinta-feira.