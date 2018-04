Thiago Pereira bate recorde e leva o ouro na Copa do Mundo

O nadador brasileiro Thiago Pereira conquistou duas medalhas de ouro na etapa de Berlim da Copa do Mundo de natação em piscina curta, disputada neste sábado, ao vencer as provas dos 100 e 400 metros medley. Thiago, natural de Volta Redonda, ainda bateu o recorde sul-americano nas duas provas. Na final dos 400 m medley, ele fez um tempo de 4min00s63 e superou com facilidade o italiano Alessio Boggiato (4min06s75) e o alemão Ioannis Drymonakos (4min08s82). Nos 100 metros, a marca do brasileiro foi de 52s42, batendo sua própria melhor marca sul-americana (52s97). Os sul-africanos Gerhard Zandberg (52s45) e Roland Schoeman (53s26) levaram a prata e o bronze, respectivamente. Os outros brasileiros tiveram desempenho discreto: o catarinense Eduardo Fischer foi quinto na final dos 50 m peito, enquanto o paulista Nicholas Santos acabou em oitavo nos 100 m livre. Já a mineira Flávia Delaroli terminou em sexto nos 50 m livre feminino.