Thiago Pereira bate recorde no Rio Após um mês de férias, o nadador Thiago Pereira, do Minas Tênis, voltou a vencer a prova dos 200 metros medley, sua especialidade, durante a final do Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior, nesta sexta-feira, na piscina do Vasco, em São Januário, no Rio. Com o tempo de 2m03s30, o finalista olímpico em Atenas estabeleceu o novo recorde da competição. Outro recorde do campeonato superado nesta sexta-feira foi o do revezamento 4x50 metros livre, júnior, pela equipe masculina do Pinheiros: Guilherme Guido, Igor Nishi, Lucas Salatta e Cielo Filho. Após o primeiro dia de finais, Minas Tênis é o líder na categoria Júnior, com 157 pontos, seguido pelo Pinheiros, 152. No Sênior, a Unisanta está em primeiro, com 109 pontos, e o clube mineiro em segundo (55,50).