Thiago Pereira bate recorde sul-americano no Troféu Brasil O nadador Thiago Pereira conseguiu, na manhã desta quarta-feira, bater o recorde sul-americano dos 200 m peito durante a final da prova do Troféu Brasil de Natação, que está acontecendo no Parque Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Com o tempo de 2min14s64, o brasileiro quebrou sua própria marca em quase um segundo - 2min15s63, obtida em Santos, há três anos. "Fazia tempo que não competia nessa prova. Foi uma surpresa esse recorde", disse Thiago, em entrevista à SporTV logo após a disputa. A marca obtida por Thiago Pereira foi abaixo do índice para os Jogos Pan-Americanos de 2007, que é de 2min15s87. Além dele, Henrique Marques Barbosa, que ficou em segundo lugar na prova, também conseguiu índice com o tempo de 2min15s42. O terceiro colocado foi Leonardo Martins com a marca de 2min16s35. No feminino, o destaque ficou para o duelo entre Rebeca Gusmão e Flávia Delaroli na final dos 50 m livres. A primeira venceu a prova com o tempo de 25s62 e obteve índice para o Pan do ano que vem, no Rio. Delaroli foi a segunda com o tempo de 25s75, mas já havia conquistado a marca para os Jogos de 2007 durante o Pan-Pacific no mês passado. ?Não foi uma prova excepcional, mas fiquei dentro de uma faixa regular. Minha saída foi muito boa, mas a reação da saída não surtiu o efeito que eu esperava. As seis braçadas finais também me prejudicaram, pois o ritmo caiu?, afirmou Delaroli, que não deixou de comemorar a segunda colocação. ?Uma medalha de prata em um campeonato como o Troféu Brasil é sempre um resultado excelente. Essa conquista me motiva ainda mais a seguir focada nos treinos para melhorar meu desempenho?, completou.