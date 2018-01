Thiago Pereira busca adaptação nos EUA O nadador Thiago Pereira, 19 anos, acha que não terá dificuldades para se adaptar ao novo ambiente dos Estados Unidos. Está aprendendo inglês - terá de fazer testes e passar - para entrar, estudar e nadar numa universidade norte-americana no segundo semestre ou em janeiro de 2006. Até lá treina no clube Coral Springs, na cidade de mesmo nome, na Flórida. Maior nome da natação brasileira na atualidade, Thiago Pereira está em Belo Horizonte para a disputa da etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros). Neste sábado, ele nada três provas: as eliminatórias dos 200 metros medley e as finais dos 100 metros medley e dos 400 metros medley. Com 77 quilos e 1,85 metro, Thiago é recordista sul-americano dos 100m, dos 200m e dos 400m medley em piscina curta, campeão mundial dos 200m medley e quinto colocado na final da distância nos Jogos de Atenas (em piscina olímpica) no ano passado. Ele mudou para Coral Springs em 20 de janeiro de 2005. Nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, contou que passou 15 dias na casa nova - está dividindo com as também nadadoras brasileiras Nayara Ribeiro e Rebecca Gusmão -, viajou para Nova York para a disputa da penúltima etapa da Copa do Mundo (ganhou os 200 e os 400 metros medley) e voltou ao Brasil, para nadar a última etapa do circuito da Copa em Belo Horizonte (MG). Doce lar - "Ainda estamos meio sem nada na casa, não tem TV a cabo, o aparelho está no chão e ninguém cozinha. O almoço é num restaurante e o jantar um congelado esquentado no microondas", contou Thiago, dizendo que está contente com a infra-estrutura do clube e se adaptando ao treino do novo técnico Michael Lohberg. "Meu plano é ficar em Coral de seis meses a um ano até aprender inglês para fazer as provas", disse, revelando que pretende visitar as cinco universidades - duas na Califórnia, mais Michigan, Alburn e Flórida - que poderá freqüentar, antes de escolher uma. Quer cursar administração.