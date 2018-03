Thiago Pereira busca primeira medalha nesta quarta

O nadador Thiago Pereira, de 22 anos, pode conquistar nesta quarta sua primeira medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu Maria Lenk 2008, que começou ontem e termina no domingo. Ele vai disputar a final dos 200 m peito, a partir das 10h30, no Parque Aquático Maria Lenk, e carrega o rótulo de favorito. Tal atribuição não é à toa, apesar de ele ter ficado nesta terça em quarto lugar nas eliminatórias da modalidade, com o tempo de 2min17s42. Tales Cerdeira fechou em primeiro, com o tempo de 2min14s51. Thiago Pereira é visto com respeito e admiração pelos rivais. Em 18 de novembro de 2007, quebrou o recorde mundial dos 200 metros medley, em piscina curta, com o tempo de 1min53s14, durante a etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio, no ano passado, conquistou oito medalhas e se tornou o maior vencedor individual em uma edição do evento - superou o antigo recorde do lendário Mark Spitz. Com 47 clubes e 434 atletas inscritos, o Campeonato Brasileiro Absoluto é a última seletiva do Brasil para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Após oito etapas, onze nadadores já chegaram aos índices A da Federação Internacional de Natação - FINA, que permite ao País inscrever até dois competidores por prova. São eles: César Cielo, Fabíola Molina, Flávia Delaroli-Cazziolato, Gabriel Mangabeira, Guilherme Guido, Henrique Barbosa, Kaio Márcio, Lucas Salatta, Nicholas Santos, Rodrigo Castro e Thiago Pereira. HONRARIA Uma justa homenagem, na manhã desta quarta, marcará o primeiro dia de finais do Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu Maria Lenk 2008. Um dos grandes atletas da natação nacional, Manoel dos Santos receberá uma placa que citará os grandes feitos de sua carreira. Ele ganhou bronze nos 100m livre dos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960 (a segunda medalha da natação brasileira em Olimpíadas), e foi, no ano seguinte, recordista mundial da mesma distância.