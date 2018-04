Thiago Pereira chega dos EUA para nadar o José Finkel

O nadador brasileiro Thiago Pereira desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo, vindo dos Estados Unidos, onde passou a estudar na Universidade de Santa Mônica e realizou um período de duas semanas de treinos ao lado do técnico local David Salo. Os treinamentos visaram a disputa do Troféu José Finkel de Natação, que será disputado entre terça-feira e domingo, em Florianópolis.

Ao chegar ao Brasil, Thiago Pereira reencontrará o seu técnico no País, Fernando Vanzella, que revelou que o seu pupilo estreia no José Finkel às 17 horas desta terça-feira, nas eliminatórias dos 200 metros peito. As finais da prova estão marcadas para as 10h de quarta.

As outras provas que o nadador disputará serão definidas nesta terça-feira. "Fiz a inscrição do Thiago em sete provas, mas a confirmação depende de nossa conversa. Ele parece bem animado, mas a reunião é fundamental", afirmou Fernando Vanzella.

A princípio, Thiago está escalado para nadar os 200 metros peito, os 200 metros costas, os 200 metros medley, os 400 metros medley e os revezamentos 4 x 100 metros livre, 4 x 100 metros medley e 4 x 200 metros livre.

Thiago Pereira avaliou com empolgação o seu novo período nos Estados Unidos, agora conciliando os treinos com os estudos. "Estou aprendendo muito e acho que terei novas oportunidades de crescimento e de intercâmbio", comentou o nadador do Minas Tênis Clube, que bateu os recordes sul-americanos dos 200 metros livre, 200 metros medley e 400 metros medley no último Mundial de Roma.