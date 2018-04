Thiago Pereira conquista 2.º ouro em etapa da Copa do Mundo

Thiago Pereira crava 52s97 na prova dos 100 metros medley e conquista, nesta quarta-feira, seu segundo ouro na etapa de Estocolmo da Copa do Mundo de Natação. Assim como na prova dos 400 metros, o nadador brasileiro quebrou o recorde sul-americano, que também era seu. A segunda colocação da prova ficou com o sul-africano Gerhard Zandberg, que marcou 53s3, seguido do francês Antoine Galavtine, com 53s76. Nesta quarta-feira, o nadador carioca já havia conseguido subir ao ponto mais alto do pódio nos 400 metros medley com o tempo de 4min06s30, chegando na frente do neozelandês Dean Kent e do norte-americano Robert Magalis. Fabíola garante a prata A veterana Fabíola Molina, de 32 anos, garantiu uma medalha para a natação brasileira feminina. A paulista foi prata nos 50 metros costas, atrás apenas da alemã Daniela Samulski (27s52) marcando o tempo de 27s56. O bronze ficou com a australiana Karina Leane, com o tempo de 28s14.