Thiago Pereira derruba um recorde de Phelps

Thiago Pereira continua arrasador na Copa do Mundo de natação em piscina curta (25 metros). O brasileiro terminou o primeiro dia da etapa de Berlim, ontem, com duas medalhas de ouro e ainda superando um recorde da competição que era do americano Michael Phelps. Logo em sua primeira prova do dia, 400m medley, Thiago venceu com folga: 4min00s63, cravando o novo recorde da competição - a marca anterior, de Phelps, era 4min03s99, desde 2006. Para se ter uma idéia de como Thiago "voou" na piscina, o segundo colocado, o italiano Alessio Boggiatto, chegou 6 segundos depois. Por muito pouco, aliás, não bateu o recorde mundial. Ficou apenas 26 centésimos acima do tempo do húngaro Laszlo Cseh, de 2004. "Foi muito bom, uma surpresa total. Realmente não esperava e fiquei muito contente quando vi o meu tempo", afirmou Thiago, que já havia conquistado três ouros (100m, 200m e 400m medley) na etapa de Estocolmo, durante a semana. "Não tinha como ser melhor a minha participação na Copa do Mundo até o momento. Vamos ver se mantenho o ritmo." Pelo menos na seqüência, o ritmo de Thiago foi mantido. Ainda ontem, encarou os 100m medley e, mais uma vez, conquistou a medalha de ouro. Desta vez, o tempo de 52s42 valeu novo recorde sul-americano. Thiago volta a nadar hoje, nos 200 m medley. E terá a companhia de outros cinco brasileiros, que também estão na etapa alemã: Flávia Delaroli, Tatiane Sakemi, Carolina Mussi, Eduardo Fischer, Nicholas Santos e Gabriel Mangabeira (que conquistou o ouro nos 100 m borboleta, em Durban, na África do Sul). As finais serão transmitidas a partir do meio-dia, pela SporTV. RECORDES MUNDIAIS Thiago Pereira ficou no quase, mas duas provas tiveram quebra de recordes mundiais. Nos 50m livre, a holandesa Marleen Veldhuis é a nova recordista. Ao completar a prova em 23s58, baixou em um centésimo a marca anterior, da sueca Therese Alshammar, estabelecida em 2000. Na mesma prova, a brasileira Flávia Delaroli ficou na 6.ª posição (24s81). Já nos 100 ms livre, também nova marca. O sueco Stefan Nystrand terminou a disputa em 45s83, batendo o recorde (46s25),que era dividido pelo americano Ian Crocker e pelo sul-africano Roland Schoeman desde 2005. Na mesma prova, o brasileiro Nicholas Santos fez 48s38 e foi o 8º colocado.