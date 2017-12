Thiago Pereira: destaque do Troféu Brasil Thiago Pereira, do Minas Tênis Clube, venceu e se tornou o primeiro brasileiro a nadar os 200 m, medley, abaixo de 2 minutos, com o tempo de 1min59s92, recorde sul-americano, neste domingo, ao término do Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Complexo Maracanã. A disputa foi a última oportunidade de os atletas se classificarem à Olimpíada de Atenas e, no total, o Brasil assegurou a participação de 20 competidores, a maior da história da modalidade, sendo seis mulheres e 14 homens. ?Estava muito desgastado, porque nadei quatro provas neste troféu", disse Pereira, de 18 anos, que competirá em Atenas nos 200 m e 400 m, medley. O recorde de ontem foi a segunda melhor marca do ano, superado somente pelo recordista mundial americano Michael Phelps, 1min56s80. ?O tempo do Phelps é um absurdo, mas vou me preparar para melhorar meu tempo. Preciso aprimorar meu estilo no nado livre.? Além de Thiago, a argentina Georgina Bardach, da Unisanta, foi outra que superou o recorde sul-americano nos 200 m, medley, 02min16s04. Ambos terminaram o Troféu Brasil como os atletas mais eficientes e detentores dos melhores índices técnicos, por causa de suas performances na prova de 200 m, e 400 m, medley, respectivamente. O Pinheiros/SP conquistou o bicampeonato com 2,395,50 pontos, seguido pela Unisanta/SP, 2.083,00, Minas Tênis, 1.507,50 e Unaerp/SP, 661,50. Com a seleção formada, a equipe embarca quarta-feira para o treinamento de altitude, em Sierra Nevada, na Espanha. Depois, seguirão para a França, onde competirão no Torneio de Cannet, entre os dias 4 e 6 de junho. A última etapa da viagem é em Atenas, para o evento teste antes dos Jogos, entre 9 e 12 de junho. Além dos nadadores já assegurados em Atenas, o Brasil ainda aguarda uma ?repescagem? para saber se os revezamentos femininos 4 x 100 m, livre e medley, e o masculino 4 x 100 m, medley, vão ter direito a uma das quatro vagas em disputa. Neste domingo, após o término da competição no Rio, os três times cairão n?água na expectativa de melhorarem seus tempos. Somente o revezamento masculino não conseguiu o objetivo. As mulheres estabeleceram novos recordes sul-americanos e aumentaram suas chances de classificação. No estilo livre, 3min45s68, e no medley, 4min12s90. O anúncio dos detentores das vagas restantes será feito pela Federação Internacional de Natação (Fina) até 30 de junho. Estão classificados para Atenas: Flavia Delaroli (Pinheiros / SP) ? 50 m, livre. Joanna Maranhão Melo (PE) ? 400 m, medley, e 4 x 200 m, livre. Mariana Brochado (Flamengo / RJ) ? 4 x 200 m, livre. Monique Ferreira (Unisanta / SP) ? 4 x 200 m, livre. Paula Baracho Ribeiro (Pinheiros / SP) ? 4 x 200 m, livre. Rebeca Gusmão (AABB / DF) ? 50 m, livre. Bruno Bonfim (Pinheiros / SP) ? 4 x 200 m, livre. Carlos Jayme (Pinheiros / SP) ? 4 x 100 m, livre, e 4 x 200 m, livre. Diogo Yabe (APAN São José / SP) ? 200 m, medley. Eduardo Fischer (Joinville Tênis Clube / SC) ? 100 m, peito. Fernando Scherer (Pinheiros / SP) - 50 m, livre. Gabriel Mangabeira (A.A. Águas Abertas / RJ) ? 100 m, borboleta. Gustavo Borges (Pinheiros / SP) ? 100 m, livre, e 4 x 100 m, livre. Jáder Souza (Euclídes Rodrigues / AP) ? 4 x 100 m, livre. Kaio Márcio (Nikita-SESI / PE) ? 100 m, borboleta, e 200 m, borboleta. Lucas Salatta (Pinheiros / SP) ? 400 m, medley. Rafael Mósca (Flamengo / RJ) ? 4 x 200 m, livre. Rodrigo Castro (Minas Tênis/MG) ? 200 m, livre, 4 x 100 m, livre, e 4 x 200 m, livre. Rogério Romero (Minas Tênis / MG) ? 200 m, costas. Thiago Pereira (Minas Tênis / MG) ? 200 m, medley, e 400 m, medley.