Thiago Pereira é eleito melhor nadador de 2007 por revista

O brasileiro Thiago Pereira, destaque do País nos Jogos Pan-Americanos e na Copa do Mundo de natação, foi anunciado nesta quarta-feira como melhor nadador de 2007 pela revista norte-americana Swimming World Magazine. Em votação popular, o nadador de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, obteve 56,74% dos votos, superando o fenômeno norte-americano Michael Phelps, que terminou com 20,42%. Esta é a segunda vez que um nadador brasileiro recebe a distinção. O primeiro foi o catarinense Fernando Scherer, em 1998, quando bateu os recordes sul-americanos dos 50 e 100 metros livre nos Estados Unidos - somente quebrados este ano por César Cielo durante o Mundial de Melbourne. Esta é a melhor temporada da carreira de Thiago. Após chegar perto de uma medalha com o quarto lugar nos 200 medley do Mundial de Melbourne, na Austrália, foram várias conquistas: seis medalhas de ouro e maior número de pódios nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com oito presenças. Além disso, ele levou nada menos que oito medalhas de ouro e uma de bronze nas três etapas que disputou na Copa do Mundo de natação, em piscina curta - incluindo um recorde mundial nos 200 medley e um de campeonato nos 400 m do mesmo estilo. Entre as mulheres, o prêmio ficou com a americana Kate Ziegler, recordista mundial dos 800m e 1500m livre em piscina curta e dos 1500 em piscina olímpica. Ela teve 31,24% da preferência do público, à frente de sua compatriota Natalie Coughlin.