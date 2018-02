Thiago Pereira e Jade Barbosa São eleitos os melhores do ano

Em um ano marcado pelos Jogos Pan-americanos do Rio, destaques que brilharam na competição foram escolhidas, nesta sexta-feira, pelo público e anunciados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como os dois melhores atletas brasileiros do ano: o nadador Thiago Pereira e a ginasta Jade Barbosa. Veja também: Festa do COB agita o Rio de Janeiro Os dois atletas superaram fortes candidatos à premiação realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entre eles, o ginasta Diego Hypólito, o judoca Tiago Camilo a jogadora de futebol Marta - eleita também nesta segunda como a melhor do mundo pela Fifa - e a saltadora com vara Fabiana Murer. Os atletas concorrentes ao troféu de Melhor Atleta do Ano foram indicados por um colégio eleitoral composto por profissionais do esporte, dirigentes e jornalistas. A decisão final ficou com o público, que votou através do site do COB. O colégio eleitoral que elegeu os concorrentes também elegeu os 50 melhores atletas por modalidade. Em sua nona edição - a primeira ocorreu em 1999 - o Prêmio Brasil Olímpico trouxe uma novidade em sua edição de 2007: a criação do Troféu Maria Lenk, em homenagem à maior atleta da história da natação brasileira, falecida em 16 de abril passado. E a escolhida pelo COB o troféu foi entregue a Maria Esther Bueno, a maior tenista da história do esporte brasileiro. Este ano também foram instituídos troféus para os melhores atletas das Olimpíadas Universitárias (Dayane de Fátima da Rocha e Fabiano Peçanha) e para as duas categorias de idade das Olimpíadas Escolares (Victor Penalber Oliveira, Andressa Morais, Felipe Lorenzon e Thatiane Silva) . As outras categorias de premiação são Melhor Técnico (Luiz Shinohara, do judô), Melhor Atleta Paraolímpico (a remadora Cláudia Cícero dos Santos e o nadador Daniel Dias) e Troféu COI 2007 - Esporte e Promoção do Olimpismo. Dupla vencedora Nascido em Volta Redonda no dia 26 de janeiro de 1986, Thiago Machado Vilela Pereira nunca mais esquecerá o ano de 2007. Ele brilhou intensamente e conquistou muitas vitórias. Se não bastasse, entrou para a história do esporte ao se tornar o atleta mais vitorioso em uma única edição dos Jogos pan-americanos. Em julho, diante da torcida brasileira, faturou seis medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze no Pan do Rio, superando o antigo recorde do lendário nadador norte-americano Mark Spitz - cinco ouros no Jogos de 1967, em Winnipeg. Thiago não parou por aí. Ganhou oito medalhas de ouro e uma de bronze nas três etapas que disputou na Copa do Mundo de natação, em piscina curta, na qual quebrou recorde mundial nos 200 metros medley, com o tempo de 1min53s14. Para completar, foi anunciado como melhor nadador de 2007 pela revista americana Swimming World Magazine, em eleição popular. Recebeu 56,74% dos votos contra 20,42% do americano Michael Phelps, em segundo lugar. Carioca e integrante da seleção brasileira, a ginasta Jade Fernandes Barbosa despontou no cenário nacional em 2007. Apesar da inexperiência, se saiu bem no Pan do Rio, onde ganhou a medalha de ouro no salto, prata por equipes e bronze no solo. No entanto, seu maior feito foi no Campeonato Mundial de Ginástica na Alemanha. Ela conquistou a medalha de bronze no individual geral, a melhor participação de uma ginasta brasileira na história da competição.(com Bruno Lousada) Lista dos melhores atletas do ano por modalidade: Atletismo - Jadel Gregório Badminton - Guilherme Kumasaka Basquete - Leandro Barbosa (Leandrinho) Beisebol - Rafael Motooka de Oliveira Boliche - Jacqueline Costa Boxe - Pedro Lima Canoagem Slalom - Gustavo Selbach Canoagem Velocidade - Sebastian Cuattrin Ciclismo BMX - Ana Flávia Sgobin Ciclismo Estrada - Clemilda Fernandes Ciclismo Mountain Bike - Rubens Valeriano Ciclismo Pista - Camila Rodrigues Desportos na Neve - Gustavo Bauer Desportos no Gelo - Gabriela Borges Esgrima - Renzo Agresta Esqui Aquático - Marcelo Giardi (Marreco) Futebol - Marta Futsal - Falcão Ginástica Artística - Diego Hypólito Ginástica Rítmica - Tayanne Mantovanelli Ginástica Trampolim - Giovanna Matheus Handebol - Chana Hipismo Adestramento - Renata Rabello Hipismo CCE - André Paro Hipismo Saltos - César Almeida Hóquei Sobre Grama - Alexandre Caldas Judô - Tiago Camilo Caratê - Lucélia de Carvalho Levantamento de Peso - Jaqueline Ferreira Lutas - Rosângela Conceição Maratona Aquática - Poliana Okimoto Natação - Thiago Pereira Natação Sincronizada - Lara Teixeira Patinação Artística - Marcel Stürmer Patinação Velocidade - Douglas Donato Pentatlo Moderno - Yane Marques Pólo Aquático - André Luiz Cordeiro (Pará) Remo - Luciana Granato Saltos Ornamentais - César Castro Softbol - Simone Sayuri Squash - Rafael Alarcon Tae-kwon-do - Diogo Silva Tênis - André Sá Tênis de Mesa - Hugo Hoyama Tiro com Arco - Luiz Gustavo Trainini Tiro Esportivo - Júlio Almeida Triatlo - Juraci Moreira Vela - Robert Scheidt Vôlei de Praia - Larissa França Voleibol - Giba