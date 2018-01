Thiago Pereira é ouro na Copa do Mundo O nadador brasileiro Thiago Pereira conquistou nesta sexta-feira à noite a medalha de ouro na Copa do Mundo de natação de piscina curta, na prova dos 400m medley, com o tempo 4min11s35. A vitória foi tranqüila, uma vez que Pereira liderou o tempo todo a disputa.