Thiago Pereira é ouro nos 400m medley Saiu o primeiro ouro para o Brasil na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Thiago Pereira confirmou o favoritismo e ganhou os 400 metros medley, com o tempo de 4m15s69. O brasileiro Lucas Salatta também chegou ao pódio, ao ficar com o bronze, atrás do romeno Razvan Florea.