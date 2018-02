Thiago Pereira é ouro nos 400m medley Saiu a segunda medalha de ouro brasileira na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação. Thiago Pereira venceu a prova dos 400m medley, com o tempo de 4min18s69. O pódio foi completado por dois portugueses: Adriano Niz ficou com a prata e Duarte Mourão com o bronze.