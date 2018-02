Thiago Pereira é prata na Copa do Mundo de Natação Thiago Pereira conquistou nesta sexta-feira a medalha de prata nos 100 m medley na etapa de Nova York da Copa do Mundo de natação em piscina curta (25 m). Com o tempo de 53s49,o nadador quebrou os recordes sul-americano e brasileiro. O americano Michael Phelps ganhou o ouro, com o tempo 53s21 (ele já tinha ganho os 400 m medley com o tempo de 4min03s99) e o americano Neil Walker, com 54s06, foi o medalha de bronze. Foi a 21.ª medalha do Brasil no atual circuito mundial.