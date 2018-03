Thiago Pereira estabelece recorde nos 200m O jovem nadador brasileiro Thiago Pereira, de 18 anos, estabeleceu neste sábado o recorde sul-americano dos 200 metros medley ao registrar o tempo de 2:00.19, na prova realizada no Campeonato Sul-Americano de Natação, disputado em Maldonado, no Uruguai. Ele superou a marca de seu compatriota Diego Yabe (2:02.07). Em segundo ficou o brasileiro Lucas Salatta e em terceiro, o uruguaio Francisco Picasso. No penúltimo dia de competição, o Brasil soma 41 medalhas, sendo 20 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze.