Thiago Pereira fatura ouro nos 200m borboleta nos EUA

Thiago Pereira também faturou uma medalha de bronze. O brasileiro terminou em terceiro lugar na prova dos 100 metros costas, com o tempo de 55s11. Ele ficou atrás de Matt Greevers, com 54s29, e Nick Thoman, com 54s33. Já o também brasileiro Fernando Santos foi o sexto.

A final dos 100 metros peito masculino, que havia acontecido na sexta-feira, mas precisou ser repetida por conta de um erro da arbitragem, voltou a ser vencida pelo japonês Ryo Tateishi, com o tempo 1min01s14. O brasileiro Felipe Lima ficou novamente na terceira colocação, com 1min02s12. Já Thiago Pereira decidiu não competir por conta da sua extensa programação na disputa.

O francês Fred Bousquet venceu a prova dos 50 metros livre com facilidade e registrou a segunda melhor marcada do mundo em 2011, com o tempo de 22s07. Já o brasileiro Fernando Ernesto Santos participou do revezamento 4x200 metros pela equipe Davie Nadadores e faturou a medalha de ouro, assim como já havia acontecido na sexta-feira no revezamento 4x100 metros.

Além das medalhas de sábado, o Brasil já havia subido ao pódio na sexta-feira, com Thiago Pereira, que faturou a prata nos 200 metros livre masculino. O GP do Missouri se encerra neste domingo.