Thiago Pereira fica em 24º nos 400 medley Thiago Pereira está fora da final dos 400 metros medley, que será disputada neste domingo, em Barcelona, no último dia do Mundial de Esportes Aquáticos. O brasileiro completou a prova com o tempo 4min25s32. O primeiro lugar ficou com o húngaro Laszlo Cseh (4min14s11), que superou o norte-americano Michael Phelps (4min15s72).