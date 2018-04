Thiago Pereira fica em 5º lugar Thiago Pereira conseguiu a 5ª colocação nos 200 metros medley, nesta quinta-feira, em prova vencida pelo norte-americano Michael Phelps, com o tempo de 1m57s14 (novo recorde olímpico). O nadador brasileiro cravou 2m00s11 e ficou atrás do também norte-americano Ryan Lochte (prata com 1m58s78), de George Bovell, de Trinidad e Tobago (bronze com 1m58s80), e do húngaro Laszlo Cseh. A vitória nos 200 metros medley deu a 4ª medalha de ouro para Phelps nos Jogos de Atenas. Antes, ele tinha vencido também os 400m medley, os 200m borboleta e o 4x200m livre. Além disso, levou dois bronzes: 4x100m livre e 200m livre.