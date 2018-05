Thiago Pereira fica fora de primeira seletiva para o Mundial de Natação

Thiago Pereira está fora da primeira seletiva da natação brasileira para o Mundial de Esportes Aquáticos do ano que vem, em Budapeste, na Hungria. Não só ele, mas o Minas Tênis Clube como um todo não se inscreveu no Campeonato Brasileiro Sênior/Torneio Open, que começa na próxima quarta-feira em Palhoça, em Santa Catarina.

A reportagem da Agência Estado apurou que Thiago de qualquer forma não planejava participar da competição, uma vez que está nos Estados Unidos. Depois da Olimpíada, ele esteve no Troféu José Finkel, em Santos (SP), mas só para vencer os 100m medley.

O Minas Tênis Clube, que ele defende, não vai levar equipe para o torneio. Os mineiros não fizeram planejamento para participar da competição, que só há poucas semanas foi aceita como seletiva para o Mundial, e preferiram não mudar o que tinha programado.

Inicialmente, o clube havia informado que nenhum de seus atletas estariam na competição, mas a lista de inscritos, disponível no site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), mostra sete atletas minastenistas, entre eles o olímpico Henrique Martins e a promessa Carolina Bilich.

A ausência em peso do clube mineiro deve ser sentida no Open, uma vez que, no ano passado, o Minas só teve menos inscritos que Corinthians e Pinheiros. Ficam fora da competição olímpicos como Ítalo Manzine, Daiene Dias, Nicolas Oliveira, Kaio Márcio, Marcos Macêdo e Miguel Valente, além de Felipe Lima, que ganhou duas dezenas de medalhas em etapas de Copa do Mundo neste segundo semestre.

Quem também fica fora é Cesar Cielo, que tem contrato com o Minas até o fim do ano, mas já havia anunciado que não sabe se continua na natação competitiva. O campeão olímpico de 2008 não tem previsão de retornar.

O Open terá congresso técnico na terça-feira e começa às 9h de quarta-feira. Como de costume, pela manhã é disputado o Campeonato Brasileiro Sênior. Os oito melhores tempos, entre adultos e atletas de categoria de base, podem disputar o Open, à tarde.