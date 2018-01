Thiago Pereira ganha mais uma de ouro Thiago Pereira está provando em Belo Horizonte ser mesmo o grande nome da natação brasileira na atualidade. No sábado, ele tinha sido o único do País a ganhar medalha de ouro nesta etapa da Copa do Mundo em piscina curta (25 metros), na prova dos 400 metros medley. E, neste domingo, repetiu o feito nos 200 metros medley, vencendo com o tempo de 1m57s99. Outro brasileiro chegou ao pódio dos 200 metros medley. Diogo Yabe marcou 2m01s14 e ficou com o bronze, atrás também do norte-americano Mark Gangloff (1m59s89).