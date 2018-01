Thiago Pereira ganha mais uma medalha O brasileiro Thiago Pereira, que já tinha sido ouro nos 400 metros medley, levou a medalha de bronze nos 100 metros medley (54s85), neste sábado, em Belo Horizonte, pela Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Com o tempo de 52s77, o vencedor da prova foi o sul-africano Ryk Neethling, que também ganhou os 100 metros livre, e a prata ficou com o alemão Thomas Rupprath.