Thiago Pereira ganha também um bronze Na prova da Copa do Mundo de piscina curta, em Nova York, nesta sexta-feira, em que o sul-africano Ryk Neethling bateu o recorde mundial dos 100m medley, vencendo com o tempo de 51s52, o brasileiro Thiago Pereira ganhou mais uma medalha, o bronze, com o tempo de 54s64. Em segundo lugar ficou Roland Schoeman (África do Sul), com o tempo de 52s23.