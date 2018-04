Thiago Pereira, imbatível, conquista mais um ouro na Suécia

O fenômeno da natação brasileira, Thiago Pereira conquistou, nesta quarta-feira, seu terceiro ouro em três provas disputadas na etapa de Estocolmo, na Suécia, da Copa do Mundo de natação. Veja também: Fabiola Molina é ouro nos 100m costas na Copa do Mundo Com o tempo de 1min55s08 nos 200 metros medley, o nadador carioca bateu na frente de Dean Kent, da Nova Zelândia, que cravou 1min57s57, e do lituano Vylaulas Janusaitis (1min58s19). Seu compatriota Diogo Yabe terminou na quinta colocação, com o tempo de 2min00s58. Esta foi a terceira medalha de ouro de Thiago Pereira na competição. Na terça-feira o brasileiro já havia subido ao ponto mais alto do pódio nos 400 metros e nos 100 metros medley. Quebrando o recorde sul-americano em ambas provas.