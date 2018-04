Thiago Pereira leva o ouro nos 400 m medley, em Estocolmo

O nadador brasileiro Thiago Pereira conquistou, nesta terça-feira, o ouro nos 400 metros medley na etapa de Estocolmo da Copa do Mundo de natação em piscina curta. Além disso, o carioca bateu o recorde sul-americano da prova, que já era dele. Seu compatriota Diogo Yabe terminou na 4.ª colocação. Esta foi a primeira medalha do Brasil na competição até agora. Pereira bateu em primeiro com o tempo de 4min06s30. A segunda colocação ficou com o neozelandês Dean Kent (4min10s76). O norte-americano Robert Magalis cravou 4min11s81, em terceiro. Yabe, marcou 4min19s15. Thiago Pereira participa ainda nesta quarta da final dos 100 m medley. Nas eliminatórias, ele obteve o terceiro melhor tempo, atrás do sul-americano Gerhard Zandberg e do francês Antoine Galavtine.