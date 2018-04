Thiago Pereira lidera eleição para melhor nadador do ano

Vivendo um momento único em sua carreira, o nadador brasileiro, Thiago Pereira, lidera a eleição de melhor nadador do mundo, da revista Swimming World Magazine. Recordista do mundo nos 200 m medley em piscina curta, Thiago Pereira, que nesta temporada também coleciona oito medalhas no Pan-americano do Rio, possui 47,17% dos votos válidos da eleição, deixando para trás o norte-americano Michael Phelps, que possui 27,41% dos votos. Vale lembrar que Phelps conquistou sete medalhas de ouro no Mundial de natação deste ano, realizado na cidade de Melbourne, na Austrália. Caso vença a eleição, Thiago Pereira será o segundo nadador brasileiro a ganhar, já que Fernando Scherer, o Xuxa, foi eleito, pela revista, como o melhor do mundo em 1998. O resultado sai no dia 27 deste mês e qualquer pessoa pode votar através do site oficial da revista (http://www.swimmingworldmagazine.com/).