Thiago Pereira mostra grande evolução O nadador Thiago Pereira, de 18 anos, prefere não falar em medalha na Olimpíada de Atenas. Nem mesmo depois de obter a segunda melhor marca do ano e a quinta melhor de todos os tempos nos 200 metros medley: 1m59s48. Thiago, que estabeleceu o novo recorde sul-americano no mês de junho, no evento-teste da piscina olímpica de Atenas, foi também o primeiro brasileiro a nadar a prova abaixo dos 2 minutos, em maio, com 1m59s92. O melhor tempo do ano é do fenômeno norte-americano Michael Phelps (1m55s94). O australiano Rogan Markus tem a terceira melhor marca: 1m59s79. Thiago não se sente com a responsabilidade de pódio em Atenas. "Quero estar entre os oito finalistas nos 200 metros medley", revelou. O nadador passou o mês de junho na Europa, com a equipe olímpica brasileira. Treinou na altitude de Sierra Nevada (ESP) por três semanas, ganhou os 400 metros medley no Torneio de Canet (FRA) e obteve a segunda marca do ano e a medalha de ouro nos 200 metros medley no teste em Atenas. O técnico de Thiago, o cubano Omar Gonzales, que vive no Brasil há 12 anos, conta que o atleta tem acompanhamento psicológico e vem sendo aconselhado a pensar na carreira sem atropelos e promessas. "É bom nadador, tem talento e, provavelmente, futuro, mas não tem de se cobrar nem pode receber cobranças. Na Olimpíada, o nadador enfrenta eliminatórias, semifinal e final. É um grande desgaste, com enorme pressão psicológica. É uma competição difícil, em que tudo pode ocorrer", afirmou. "Vou chegar lá e nadar forte. O que der, deu", disse Thiago, um menino de poucas palavras, que se considera tranqüilo, mas não tímido, a respeito de Atenas. Ele treinará em Belo Horizonte até a viagem, no dia 1º de agosto, para a aclimatação no centro de treinamento de Rio Maior, em Portugal. Os nadadores brasileiros chegam a Atenas no dia 8. Em maio, no Troféu Brasil, Thiago fez história ao quebrar o recorde sul-americano dos 400 metros medley, com 4m17s62. Bateu a marca de Ricardo Prado, mais velha do que ele, que completaria 20 anos em julho. O tempo de 4m18s45 deu a Ricardo Prado a prata na Olimpíada de Los Angeles, em 1984. Thiago nunca o viu nadar e nem recebeu conselhos do veterano. "Só me desejou boa sorte", contou. Com 1,86 metro e 77 quilos, Thiago aprendeu a andar e a nadar quase ao mesmo tempo. Com 1 ano e meio, foi matriculado em uma escolinha de natação de Volta Redonda, onde nasceu. Aos 12, passou a treinar no Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional e está no Minas Tênis desde 2002. No começo de 2004, com a saída do técnico Mirco Cevales do clube, ele pensou em ir treinar nos EUA. No fim, achou que seria complicado mudar de país em temporada olímpica e ficou em Belo Horizonte. A expectativa de um bom resultado de Thiago em Atenas tem origem em sua evolução. "Quando cheguei ao Minas Tênis, nadava os 200 metros em 2m13. Os 400 metros eu nem nadava. Quando comecei, fazia a prova em 4m32. Hoje, tenho 1m59s48 nos 200 metros e 4m17s62 nos 400", revelou. No Pan de São Domingos, em 2003, ele foi prata nos 200 metros e bronze nos 400 metros. Este ano, continuou a evoluir, a ponto de nadar os 200 metros abaixo de 2 minutos. "Estou confiante. Acho que é pelo trabalho do dia-a-dia mais a experiência de competir fora do País. Na piscina, os quatro estilos evoluem juntos", explicou Thiago. Omar, o técnico, também não encontra um ponto único que marque o crescimento do nadador, apesar da ter melhorado no estilo livre dos 400 metros, o que "deu mais confiança". "É um adolescente, mas tem cabeça boa para competir. É dedicado aos treinos e aprende com facilidade", elogiou.