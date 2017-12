Thiago Pereira quebra recorde nos 200 m Thiago Pereira, do Minas Tênis Clube, nadou abaixo dos 2 minutos e estabeleceu um novo recorde sul-americano na prova dos 200 metros, medley, com o tempo de 1min59s92. Esta marca é atualmente a segunda melhor no ranking da prova em 2004. ?Estava muito desgastado, porque nadei várias provas neste troféu", disse Pereira. "Acho que até Atenas poderei melhorar este tempo, mas chegar até o recorde mundial do Phelps (Michael) é muito difícil." O recorde mundial de Phelps é de 1min55s94. Neste ano, a melhor marca do americano, o primeiro do ranking, foi de 1min56s80.