Thiago Pereira quer novo clube, mas rejeita mudanças

SÃO PAULO - Sem ter seu contrato com o Corinthians renovado depois de ser medalhista olímpico, Thiago Pereira está sem clube. O nadador, prata nos 400 metros medley em Londres, procura uma nova equipe para defender nas competições nacionais. Ele, porém, não quer mudar sua rotina e não aceita treinar na piscina do clube que o contratar.

Isso porque Thiago Pereira faz parte do Projeto Rumo ao Ouro em 2016 (P.R.O 16), que tem, entre outros, Cesar Cielo, e treina em São Paulo, sob o comando do técnico Alberto Silva. Quando no Corinthians, só participava de eventos promocionais e de competições com o clube.

"Vou escolher o melhor clube e a melhor proposta para a minha carreira. Eu quero trabalhar com quem eu confio. Não estou na hora de arriscar e o P.R.O. 16 é o caminho certo. Muitos querem que eu vá treinar na piscina da instituição, mas já faço esse trabalho com meu time e o Albertinho em São Paulo", revelou Thiago Pereira.

A situação é a mesma de Cesar Cielo, que não renovou com o Flamengo. A nova diretoria rubro-negra, entre outros argumentos, reclamava que o investimento pesado não incentivava os jovens rubro-negros a se iniciarem na natação, uma vez que não havia contato, na sede, com o astro campeão mundial. "É uma coisa que a gente não espera, principalmente no Brasil, que vai sediar uma Olimpíada", comentou Thiago Pereira, reclamando de ele e Cielo estarem sem clube.