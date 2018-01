Thiago Pereira se garante nas finais Thiago Pereira nadará três provas neste sábado, na Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), em Belo Horizonte. Serão duas finais, nos 100 metros medley e 400 metros medley, a partir das 9h30, e uma eliminatória, nos 200 metros medley, a partir das 17h30. A SporTV mostra o evento ao vivo. Nesta sexta-feira, Thiago Pereira fez o tempo de 55s71 nas eliminatórias dos 100 metros medley - o mais rápido foi o alemão Thomas Rupprath, com 55s14, seguido pelo sul-africano Ryk Neethling, que fez 55s56. "Nadei apenas para me classificar", afirmou o maior nome da natação brasileira na atualidade. A forte chuva que caiu em Belo Horizonte atrapalhou a disputa na piscina do Minas Tênis Clube, chegando a interromper as provas algumas vezes. Mas os brasileiros foram bem. Nos 400 metros medley, não houve eliminatórias. Assim, além de Thiago Pereira, o Brasil terá Lucas Salatta e Diogo Yabe na final. Já nos 100 metros livre, Rodrigo Castro, Christiano Santos, César Cielo Filho e Nicholas Santos disputarão medalha também neste sábado. Entre as mulheres, o principal destaque das eliminatórias desta sexta-feira foi a norte-americana Kaitlin Sandeno, de 21 anos, dona de três medalhas olímpicas em Atenas, no ano passado. Ela se classificou para três finais no sábado: 200 metros livre (2m0053), 200 metros medley (2m15s29) e 200 metros costas (2m13s07).