Thiago Pereira usará Open de Natação para avaliar forma

O nadador Thiago Pereira acredita que a sua participação no Torneio Open de Natação, que começará a ser realizado na quarta-feira, servirá para avaliar a sua atual forma. Inscrito em sete provas, ele tem treinado nos Estados Unidos e não compete no País desde o Troféu José Finkel, realizado no início de setembro.

"Tenho certeza de que será uma competição bem legal e servirá de avaliação para o meu técnico do Brasil, Fernando Vanzella", comentou Thiago, que está estudando na Universidade de Santa Monica e treinando na Universidade do Sul da Califórnia. "Meu grande objetivo em 2010 vão ser os Jogos Pan-Pacíficos", revelou.

Thiago Pereira está inscrito nas provas individuais dos 200 metros medley, livre e peito, dos 100 metros borboleta. Além disso, também vai participar dos revezamentos 4x50 metros e 4x100 metros livre, além do 4x100 metros medley. Depois da competição, ele vai permanecer no Brasil até o dia 5 de janeiro.