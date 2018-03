Thiago Pereira vence 200 metros peito no Troféu Maria Lenk

Em sua primeira final do Troféu Maria Lenk, Thiago Pereira confirmou o favoritismo e venceu os 200 metros peito, na manhã desta quarta-feira. O nadador, uma das maiores esperanças de medalha para o esporte nos Jogos Olímpicos de Pequim, completou a prova em 2min14s16. Veja também: César Cielo vence os 50 metros livre, mas piora tempo A segunda colocação, com o tempo de 2min14s21, ficou com Tales Cerdeira, que tentava índice olímpico para a prova, mas não alcançou os 2min13s69 exigidos para disputar os Jogos, que serão realizados em agosto. O Troféu Maria Lenk é a última oportunidade de os nadadores brasileiros garantirem vaga. Com o resultado negativo de Cerdeira, o Brasil ficará sem representante olímpico nos 200 metros peito, já que Thiago Pereira, único no País com índice, vai abrir mão da prova para dedicar-se aos eventos de medley, sua especialidade.