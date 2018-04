Thiago Pereira vence nos 200 m medley, mas não bate recorde

Dono do recorde mundial da modalidade, o brasileiro Thiago Pereira ficou a medalha de ouro nos 200 metros medley na Copa do Mundo de natação, após a final disputada neste domingo, em Belo Horizonte. O também brasileiro Henrique Rodrigues foi o segundo e o australiano Adam Lucas foi o terceiro. Com o resultado, Pereira conquistou a sua terceira medalha no final de semana. No sábado, o nadador levou o ouro também nos 400m medley e ficou com o bronze nos 100m medley. No entanto, o primeiro ouro do dia para um nadador brasileiro saiu na prova dos 100 metros borboleta, com Fernando Silva. Entre as mulheres, Tatiane Sakemi venceu a prova dos 50 m nado de peito com o tempo de 32s17, pouco mais de dois centésimos acima do recorde da competição (30s03), da australiana Leisel Jones. O pódio desta prova foi todo brasileiro, com Natalia Favoretto em segundo e Renata Sander em terceiro. Nos 400 m medley, Joanna Maranhão não teve adversárias a sua altura e venceu fácil a final (4min42s29), mas não bateu o recorde da prova (4min27s83) que foi registrada pela ucraniana Yana Klochkova em 2002. Lívia Santos terminou em segundo e Débora Cruz completou em terceiro, em mais um pódio totalmente brasileiro.