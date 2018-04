Thiago Pereira viaja para competição na Austrália

Além dos brasileiros, a competição também terá as presenças de atletas do país-sede, da África do Sul, da China e do Japão. E Thiago Pereira destacou a possibilidade de competir contra grandes nomes da natação logo após o período de férias.

"Será um grande desafio enfrentar os melhores nadadores logo na volta das férias. Raramente temos uma oportunidade de participar de um evento deste nível logo no início da temporada. Por isso, quebra de marcas e resultados expressivos podem não ocorrer. Mas, como sempre, eu vou entrar para dar o meu melhor e ganhar, mesmo que tenha que passar mal depois que sair da piscina", afirmou.

Antes da competição em Perth, os brasileiros realizarão um período de treinamentos que servirá como camping de treinos e aclimatação. Thiago Pereira explicou que terá como foco a disputa dos 200 metros medley, mas também participará de outras provas na Austrália.

"Tenho pensado em nadar outras provas até os Jogos de 2016. Na Austrália terei a oportunidade de participar dos 100 m borboleta, por exemplo. Já disputei a distância no Mundial e fiz uma semifinal. O campeonato tem também a prova do 100m costas e o revezamento. Meu foco é a prova dos 200 m medley", disse.

Medalhista de bronze nas provas dos 200 metros medley e dos 400 medley no Mundial de Esportes Aquáticos do ano passado, realizado em Barcelona, Thiago Pereira terá o Pan-Pacífico, na Austrália, em agosto, e o Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), em dezembro, no Catar, como principais metas em 2014.