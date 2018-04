Thiago Pereira volta aos treinos visando o José Finkel

Depois de conquistar a quarta colocação nas provas dos 200 e 400 metros medley no Mundial de Esportes Aquáticos de Roma, encerrado no início de agosto, Thiago Pereira já retornou aos treinos visando a disputa do Troféu José Finkel de Natação, que será entre 1.º e 6 de setembro, em Florianópolis.

"Estou bastante animado porque gostei de meu desempenho no Mundial. Consegui os melhores tempos da minha vida, melhorando os recordes sul-americanos dos 200 e 400 metros medley e 200 metros livre", comentou o nadador carioca, que ainda não definiu quais provas disputará no José Finkel.

"O Thiago conseguiu disputar as suas provas mais próximo de seus principais adversários. Ele saiu do Mundial com a certeza de que diminuiu em muito a distância para o pódio", disse o técnico de Thiago, Fernando Vanzella, minimizando o fato de o nadador mais uma vez ter ficado sem medalhas em uma competição de peso. Grande destaque dos Jogos Pan-Americanos de 2007, ele não subiu no pódio nos Jogos Olímpicos de Pequim e no Mundial de Roma.

Vanzella ainda revelou que Thiago Pereira viajará para os Estados Unidos antes do início do Troféu José Finkel para acertar os detalhes de sua mudança para Los Angeles, onde fará um período de preparação com um novo treinador. "Depois do Finkel ele passará a treinar por algum tempo com o técnico Dave Salo, no Trojans Club de Los Angeles, na University South California", reforçou Vanzella.